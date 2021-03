NBA - Joel Embiid offre sa prime du All-Star Game aux sans-abri de Philadelphie

(Belga) Le Camerounais Joel Embiid va offrir sa prime de participation au All-Star Game de la NBA, la ligue nord-américaine de basket, qui se joue dimanche à Atlanta. Le pivot vedette des Philadelphia 76ers va offrir ses 100.000 dollars (84.000 euros) à une association caritative qui vient en aide aux personnes sans-abri de Philadelphie.

"Ils sont tellement nombreux ceux qui ont sombré pendant cette pandémie. J'ai le sentiment que c'est important de soutenir davantage les personnes et les familles qui sont en difficulté, sans abri, et dans l'urgence pour se nourrir. Je suis en permanence reconnaissant du soutien de Philadelphie et des fans, et pas uniquement pendant le All-Star Game, mais pendant toute ma carrière. Je continuerai de les aider par n'importe quel moyen", a-t-il déclaré sur le site de la NBA. L'argent servira entre autres à acheter 15.000 repas et vêtements pour les adolescents et les adultes sans abri. Une partie sera également utilisée pour les soins médicaux. Joel Embiid, qui dispute son 4e All-Star Game consécutif, perçoit quelque 25 millions de dollars (21 millions d'euros) de salaire cette saison. Sélectionné en 3e position de la draft 2014 par les 76ers, il n'a pas pu jouer pendant ls deux premières saisons en raisons de blessure au pied. Cette saison il marque 30,2 points et 11,6 rebonds, 3,3 passes et 1,4 contres en moyenne cette saison. (Belga)