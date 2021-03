Le Barça reprend confiance avant d'affronter le PSG (vidéos)

Barcelone, vainqueur 2-0 d'Osasuna 2-0 samedi à Pampelune pour la 26e journée de Liga, s'est refait une santé à quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions à Paris et à la veille de l'élection de son nouveau président.

Le printemps est déjà là en Catalogne: dans le sillage de leur exploit contre Séville mercredi en demi-finale de Coupe d'Espagne (3-0) et avant le scrutin présidentiel de dimanche, les Catalans se sont offert une précieuse victoire en terre navarraise grâce à un boulet de canon signé Jordi Alba, bien servi par son maître à jouer Lionel Messi (30e), et un but du jeune Ilaix Moriba en fin de match (82e).



Un but qui permet aux Blaugrana de revenir provisoirement à deux points du leader, l'Atlético Madrid (58 pts), qui reçoit le Real Madrid (3e, 53 pts) dimanche après-midi dans le brûlant derby de la capitale espagnole.



Cadres et jeunes

Grâce à ses cadres et à ses jeunes, le Barça a confirmé son retour en forme, désormais bien installé dans le nouveau système dessiné par Ronald Koeman en 3-5-2. Cette fois-ci, c'est Antoine Griezmann qui a accompagné Messi sur le front de l'attaque à la place de son compatriote Ousmane Dembélé (entré en jeu à la pause à la place de Samuel Umtiti), après trois matches débutés sur le banc.



Et "Grizi" a assuré: présent dans les tâches défensives et dans la construction offensive, Griezmann a manqué de peu une occasion d'ouvrir le score sur une tête mal cadrée (26e). Derrière, c'est le gardien Marc-André ter Stegen qui a fait le spectacle: le portier allemand, qui a encaissé quatre buts à l'aller face au PSG mi-février au Camp Nou (4-1), a cette fois-ci gardé sa cage inviolée en multipliant les sauvetages de classe: un sprint en arrière pour capter le ballon dès la 2e minute, une envolée main opposée à la 14e, et une main de fer sur une frappe à bout portant de Ruben Garcia à la 34e.



Et Moriba (18 ans) a même marqué son premier but pour son 5e match avec l'équipe première du Barça, pour s'offrir le droit de célébrer en prenant dans ses bras son idole de jeunesse, Lionel Messi. "On est content de pouvoir faire rentrer les jeunes du Barça. Et on ne le fait pas parce que les gens le veulent. On le fait parce que ces jeunes le méritent. Et ils le prouvent tous, Pedri, Ilaix, Mingueza, Araujo, et d'autres aussi, tous ont un grand avenir devant eux. (...) Ils sont l'avenir du club", a encensé Koeman en conférence de presse d'après-match.