La faute scandaleuse d'un joueur de Wolfsburg fait le tour du monde (vidéo)

Il y a des jours où certains feraient mieux de ne pas sortir de leur lit. C'est le cas d'Otavio, sous contrat avec le Vfl Wolfsburg. Le joueur brésilien a en effet été exclu dans le temps additionnel contre Hoffenheim.

Sur une contre-attaque, Munas Dabbur se retrouve en face d'un but vide, alors que Koen Casteels était allé se positionner dans le rectangle adverse à la recherche du but égalisateur. Lancé et proche du but, Dabbur a ensuite été taclé violemment par Paulo Otavio. Une faute crapuleuse, logiquement sanctionné d'un carton rouge, qui aurait pu blesser sérieusement le joueur d'Hoffenheim.

Un geste tout simplement ridicule qui n'a pas aidé Wolfsburg, finalement battu 2-1.