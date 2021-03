Zinédine Zidane sous le charme de Thibaut Courtois: "Un des meilleurs gardiens du monde"

Le Real Madrid peut à nouveau compter sur son buteur Karim Benzema. L'attaquant français figure dans la sélection de 20 joueurs en vue du choc de dimanche contre l'Atlético Madrid, leader de la Liga.

Blessé aux adducteurs, Benzema avait manqué les deux derniers matchs de championnat du Real Madrid (victoire 0-1 à Valladolid et partage 1-1 contre la Sociedad) et le 8e de finale aller de la Ligue des Champions sur le terrain de l'Atalanta (victoire 0-1). "Karim va être avec nous", a assuré l'entraîneur Zinédine Zidane en conférence de presse samedi. "C'est un joueur important pour nous, pas seulement pour ses buts. Nous savons qu'il est important dans notre système de jeu, surtout quand nous avons le ballon. Nous verrons comment nous ferons demain. Je ne veux pas prendre de risques s'il y a des doutes, car nous pourrions alors faire plus de dégâts et le garder dehors plus longtemps. Les joueurs qui vont jouer doivent être à 100 pour cent".

Dimanche passé, Zidane avait expliqué que Benzema et Eden Hazard étaient les prochains blessés du Real à revenir. Le Diable Rouge, qui se remet d'une blessure à la cuisse gauche, n'est pas encore repris. En conférence de presse, Zidane a également salué les récentes performances de Thibaut Courtois. "Il y a beaucoup de très bons gardiens de but, mais nous avons Courtois et il est l'un des meilleurs. Il a beaucoup progressé avec nous et est devenu un joueur important. Il l'a montré récemment, nous sommes heureux de l'avoir."

Le Real, 53 points, partage la deuxième place avec le FC Barcelone à 5 points de l'Atlético Madrid, qui compte un match de moins.