Le directeur du Bayern en prison, le club envoie un sosie pour négocier le transfert de Coman

L'histoire est complètement folle et digne des plus beaux films de science-fiction. En 2015, le Bayern a osé envoyer un sosie de son directeur, alors en prison, pour boucler le transfert de Kingsley Coman. Et ça a marché.

L'histoire du transfert de Kinglsey Coman au Bayen Münich est absolument croustillante. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung a en effet expliqué que le transfert du Français avait été négocié, en 2015, par un simple employé du club, venu remplacer le directeur, Uli Hoeness. A cette époque, le directeur bavarois est en prison pour fraude fiscale. Il n'est donc pas disponible pour assister à une réunion de négociation avec le joueur, sa famille et ses agents. Le club cherche une solution et décide de tenter un énorme coup de bluff. Comment ? En envoyant sur place un sosie de Uli Hoeness, en affirmant aux participants qu'il s'agissait bien de lui. Briefé à la perfection, cet employé du club va réussir un coup de génie. Il va surprendre tout le monde en bouclant le transfert à gros coup de railleries pendant le rendez-vous, pestant notamment sur les montants exigés par le clan Coman. Résultat: le joueur signera quelques jours plus tard. Il est toujours au Bayern aujourd'hui. Des histoires de ce genre, le mercato en a connu des dizaines. L'équipe de D'où ça Sport, disponible sur RTL Podcasts, s'y est d'ailleurs intéressée de près. Un épisode à écouter dès maintenant pour mieux comprendre la folie des transferts, avec les histoires les plus folles de cette période si particulière.