Ski alpin: Vlhova s'impose chez elle dans le géant de Jasna, le petit globe pour Bassino

La Slovaque Petra Vlhova a réussi un gros coup en s'imposant à domicile dans le géant de Coupe du monde de Jasna pour revenir au classement général tout près de la Suissesse Lara Gut-Behrami (9e).

Quatrième, l'Italienne Marta Bassino est assurée de remporter le petit globe de la spécialité alors qu'il reste un géant à disputer.

Dans une course indécise, Vlhova a devancé la Néo-Zélandaise Alice Robinson de 16/100 et l'Américaine Mikaela Shiffrin de 37/100.

La Suissesse Lara Gut-Behrami, leader du général, n'a pris que la neuvième place à 1 sec 69.

Avec les 100 points de la victoire et sa deuxième place de samedi en slalom, Vlhova est revenue à 36 points de la Suissesse au classement à six courses de la fin de saison qui lui sont a priori plus favorables (trois slaloms, un géant, un super-G, une descente).

Tessa Worley a pris la dixième place à 1 sec 75.