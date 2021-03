Pro League: le Standard s'éloigne encore plus des play-offs 1 après une défaite à Mouscron

Le Standard n'est pas parvenu dimanche à briser sa série de match sans victoire dimanche sur la pelouse du Canonnier. Les Liégeois, battus à Mouscron (1-0) sur un but contre son camp signé Hugo Siquet, n'a plus gagné en D1A depuis le 24 janvier, soit 7 rencontres de suite. Après 30 matches, l'équipe de Mbaye Leye est 11e avec 40 points, à six longueurs du top 4.

Mbaye Leye, qui a reconduit le onze victorieux du Club de Bruges en quarts de finale de la Coupe de Belgique en milieu de semaine, a vu son équipe se montrer dangereuse dès la 5e minute mais la tête de Joao Klauss a manqué le cadre (5e). Quelques minutes plus tard, Mehdi Carcela a lui perdu son duel contre Koffi (12e). Alors qu'Arnaud Bodart n'avait pas été mis à contribution, le gardien liégeois a encaissé le seul but de la partie.

Un centre de Serge Tabekou a provoqué un but contre son camp de Hugo Siquet, sur qui Bodart a malencontreusement renvoyé le cuir (1-0, 37e). Dans le second acte, le Standard a tenté, notamment via Klauss (51e, 54e, 74e), mais n'est pas parvenu à revenir au score. Nicolas Raskin a vu sa frappe déviée par un bon Koffi (58e), auteur d'un match abouti. Mouscron, qui n'a pas cadré un seul tir sur l'ensemble de la partie, empoche trois précieux points dans la lutte pour le maintien. Mouscron est désormais 16e avec 30 points devant le Cercle de Bruges (29 pts) et Waasland-Beveren (25 pts).

Le Standard fait lui du surplace et stagne à la 11e place (40 pts), à six longueurs d'Ostende, 4e. La suite du programme verra le Club de Bruges, leader, recevoir Zulte Waregem sur le coup de 16h. Anderlecht accueillera ensuite Malines (18h15) alors que Genk défiera le Cercle de Bruges à la Luminus Arena (20h45). Lundi, le duel entre La Gantoise et Ostende viendra ponctuer cette 29e journée.

