Championnats d'Europe d'athlétisme en salle de Torun: Isaac Kimeli remporte l'argent

Isaac Kimeli, dans un temps de 7:49.41, a décroché la médaille d'argent du 3.000 mètres aux Championnats d'Europe d'athlétisme en salle de Torun, dimanche. Le Belge a terminé derrière le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (7:48.20). Robin Hendrix a pris la 12e place. C'est la 5e médaille belge lors de ce rendez-vous polonais.

Qualifié avec le 8e chrono des finalistes, Kimeli a réalisé un très beau dernier tour afin de déborder l'Espagnol Mohammed Katir, finalement 4e. Un autre Espagnol, Adel Mechaal, a complété le podium du jour en 7:49.47. Auteur de son record personnel en séries (7:46.76), Robin Hendrix a connu une fin de course plus compliquée, terminant à la 12e et dernière place en 7:59.86. Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, déclaré vainqueur du 1.500m après avoir été disqualifié vendredi soir, a signé un doublé qu'il n'était pas parvenu à décrocher à Glasgow en 2019. Avec cinq médailles, la Belgique est en tête du tableau des médailles après les premières places de Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1500m), l'argent de Noor Vidts (pentathlon) et le bronze de Thomas Carmoy (hauteur). La délégation aura l'occasion d'ajouter une sixième breloque en fin de soirée avec le relais 4x400 mètres masculin auquel participent les Belgian Tornados, champions d'Europe en titre.