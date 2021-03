1B Pro League - Seraing et Westerlo partagent et l'Union peut fêter le titre le weekend prochain

(Belga) Le match entre les candidats à la deuxième place de la 1B Pro League s'est terminé par un partage entre Seraing et Westerlo (1-1). Les Campinois ont ouvert la marque par Atabey Cicek (2e, 0-1) et Moussa Gueye (84e, 1-1) a égalisé avant de se faire exclure (90e). Après 22 journées, les Métallos restent deuxièmes avec 39 points à 17 points de l'Union Saint-Gilloise, qui pourrait déjà fêter le titre le week-end prochain. Westerlo (36 points) est 3e. A 20h45, Lommel (31 points, 4e) reçoit la lanterne rouge, Club Bruges NXT (8 points).

Vendredi, l'Union Saint-Gilloise a aligné une dixième victoire d'affilée au Lierse, qui a ouvert la marque par Ayyoub Allach (8e, 1-0). Mais les Unionistes ont renversé la situation en leur faveur sur phases arrêtées: Dante Vanzeir (43e, 1-1), le meilleur buteur de la compétition avec 19 goals, a égalisé sur corner tandis que Deniz Undav (52e, 1-2) et Brighton Labeau (90e+5, 1-3) ont transformés deux penalties. Le Lierse, qui n'a gagné qu'un seul de ses 13 derniers duels, reste 7e (14 points). Samedi, le RWDM et Deinze ont partagé l'enjeu. Les visiteurs ont ouvert la marque par Alessio Staelens (33e, 0-1) et Thomas Ephestion a égalisé pour les Bruxellois (70e, 1-1). Au classement, les deux équipes ont fait du surplace: le RWDM (29 points) 5e devance toujours Deinze (28 points, 6e). Les deux équipes se retrouveront mercredi à Deinze pour le match d'alignement de la 18e journée. (Belga)