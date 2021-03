Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Eline Berings finalement négative au Covid

(Belga) Eline Berings a été apparemment injustement privée de sa demi-finale du 60 m haies dimanche aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle de Torun en Pologne. Déclarée positive dimanche après un test réalisé samedi, la hurdleuse de 34 ans a annoncé dimanche sur Twitter que les résultats de ses deux tests effectués dimanche étaient négatifs.

La Gantoise a précisé avoir effectué un test rapide et un test PCR dimanche, tous deux ponctués par un résultat négatif. "Si seulement ils testaient une seconde fois plus rapidement", a écrit Berings sur Twitter. Samedi, la championne d'Europe 2009 avait terminé 5e de la troisième série en 8.19. Elle a dû attendre la dernière course (la sixième) pour être repêchée au temps afin de se qualifier pour les demi-finales, auxquelles elle n'a pas pu participer. Eline Berings est la deuxième athlète la plus âgée des 30 athlètes de l'équipe belge, seule la perchiste Fanny Smets a un mois de plus. La championne de Belgique en salle de 60 m haies à douze reprises disputait sans aucun doute ses dixièmes et derniers Euro indoor. Son premier championnat d'Europe en salle remonte à 2007 à Birmingham, où elle avait immédiatement excellé avec une huitième place. Deux ans plus tard, elle a remporté le titre européen à Turin et établi le record de Belgique (7.92) toujours en vigueur.