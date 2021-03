Zinedine Zidane rassure au sujet d'Eden Hazard et donne la date de son possible retour

La semaine dernière, les nouvelles autour d'Eden Hazard étaient plus inquiétantes. Le Diable Rouge était cité par la presse espagnole comme un élément en perdition, victime d'une gêne à l'endroit même où il avait été blessé ces dernières semaines. Après le derby face à l'Atlético Madrid, Zinédine Zidane s'est montré nettement plus rassurant.

"Il n'y a aucune rechute", a d'abord lâché le coach français. "Ce que nous voulons, c’est qu’il soit à 100 % lorsqu’il reviendra. On y va petit à petit, sans se presser, mais on sait à quel point il est important pour notre équipe. Il faut s’assurer que, lorsqu’il reviendra, il soit à 100 %. Nous ne prendrons pas de risque. Il progresse en tout cas bien et j’espère que la semaine prochaine, peut-être, il pourra être avec nous pour de bon", a-t-il poursuivi.

Comprenez que le Real Madrid compte sur Eden Hazard pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta mardi prochain. Avec peut-être un peu de temps de jeu contre Elche ce samedi afin de se préparer.