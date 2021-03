La Formule 1 opte pour de toutes nouvelles Safety Cars (photos)

La Formule 1 continue de se préparer à sa nouvelle saison, qui doit débuter le 28 mars à Bahrein. Les tests de pré-saison se dérouleront d'ailleurs ce weekend sur le même tracé. Et qui dit nouvelle saison, dit nouveautés. La F1 a ainsi opté pour de nouvelles Safety Cars.

Ces dernières années, il s'agissait de Mercedes AMG de couleur grise, affublées du logo de la F1. En 2020, elles portaient l'arc-en-ciel et la mention "We Race As One", qui a disparu des radars sur le modèle 2021. Mais cette année, deux marques se partageront la piste: Aston Martin, qui fait son retour en F1, qui gardera son vert traditionnelle jusque sur ses voitures de sécurité. La Mercedes AMG, elle, passe au rouge.

De bien belles évolutions visuelles que l'on verra sans aucun doute sur certains GP. Comme à Monaco, par exemple.