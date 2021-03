Bad buzz pour Anderlecht, qui a "caché" un brassard arc-en-ciel avec sa propre version

Anderlecht regrette le "malentendu regrettable et malheureux" au sujet des deux brassards portés par Albert Sambi Lokonga lors du match de championnat contre Malines dimanche. Lokonga portait le brassard du club au-dessus de celui arc-en-ciel fourni par la Pro League dans le cadre de la campagne "Football for All", dans laquelle l'association des clubs professionnels et les clubs prônent la diversité et l'inclusion sur et autour des terrains. Dans un communiqué publié lundi, le club explique "comprendre la confusion qui est survenue", et tient à préciser qu'il s'agit "d'un malentendu regrettable et malheureux, pour lequel il souhaite évidemment présenter ses excuses."

"J'ai vu qu'il existait une confusion à propos du port de mon brassard de capitaine contre le FC Malines", a expliqué Lokonga. "Je tiens à souligner que c'est purement une question de superstition, que je voulais donc aussi porter le brassard du RSCA et que c'est la raison pour laquelle j'ai porté les deux. J'espère que je dissipe ici tout malentendu. J'insiste sur le fait que je respecte les personnes dans toute leur diversité, que ce soit leur orientation sexuelle, leur origine ou leur religion."