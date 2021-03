Paris-Nice: la deuxième étape pour Cees Bol, le maillot jaune pour Michael Matthews

Cees Bol a remporté la deuxième étape de Paris-Nice (WorldTour), lundi. Le Néerlandais de la formation DSM s'est imposé au sprint au terme des 188 km reliant Oinville-sur-Montcient à Amilly. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a pris la deuxième place devant l'Australien Michael Matthews (BikeExchange), qui s'empare du maillot jaune au détriment de l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), cinquième.

Deux Belges sortaient du peloton après 17 km de course, Sander Armee (Qhubeka Assos) et le champion national Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Leur avance atteignait 4 minutes avant de baisser progressivement. Leur aventure prenait fin au km 87, après une tentative de bordure dans le peloton des Trek-Segafredo. A 70 km de l'arrivée, une nouvelle bordure, avec cette fois Deceuninck-Quick Step à la manœuvre, scindait le peloton en trois groupes. Tout rentrait dans l'ordre une quinzaine de kilomètres plus loin. Un peloton groupé aborda les 50 dernières kilomètres, marqués par les chutes de George Bennett (Jumbo-Visma), au km 154, et d'Alexis Vuillermoz à 23 km du but.

Touché à la clavicule, le Français de Total Direct Energie ne pouvait reprendre la route. Gregor Mühlberger (Movistar) et Daniel Arroyave (EF Education-Nippo) se retrouvaient au sol à 10 km de l'arrivée. Une nouvelle chute survenait dans le peloton juste avant la flamme rouge. Au sprint, après un gros travail de Tiesj Benoot, Cees Bool (DSM) s'imposait en puissance. Le Néerlandais de 25 ans signe la cinquième victoire de sa carrière, la première de la saison. Il offre à la formation DSM, nouveau nom de l'équipe Sunweb, sa première victoire de la saison. Bol devançait le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

L'Australien Michael Matthews (BikeExchange), troisième, s'empare du maillot jaune grâce aux bonifications prises aux sprints intermédiaires et à l'arrivé, l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), vainqueur dimanche, se contentant de la cinquième place. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) se classait neuvième. Mardi, un contre-la-montre de 14,4 km autour de Gien figure au programme. La 79e édition de la 'Course au Soleil' s'achèvera dimanche par une étape de 110,5 km à Nice. L'Allemand Maximilian Schachmann est le tenant du titre.