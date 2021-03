JO 2020: pas de spectateurs étrangers, décide le gouvernement japonais

Le gouvernement japonais a décidé d'interdire aux spectateurs étrangers de se rendre au Japon afin d'assister aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Cette mesure est prise dans le cadre des efforts visant à prévenir la propagation du coronavirus, ont annoncé mardi des fonctionnaires en charge de la question auprès de l'agence de presse japonaise Kyodo.

L'agence de presse, en relayant des sources anonymes, explique que "le gouvernement a conclu qu'il n'était pas possible d'accueillir des fans de l'étranger compte tenu des inquiétudes du public japonais concernant le coronavirus et du fait que des variantes plus contagieuses ont été détectées dans de nombreux pays".

En décembre, un panel dirigé par le gouvernement chargé de proposer des mesures COVID-19 pour les Jeux olympiques a déclaré dans un rapport intérimaire que les spectateurs étrangers pourraient utiliser les transports en commun et être exemptés d'une exigence de quarantaine de 14 jours s'ils venaient de pays avec relativement peu cas de virus.

Le comité d'organisation japonais des Jeux de Tokyo devrait tenir une réunion virtuelle avec le Comité international olympique (CIO) dans le courant du mois de mars, afin d'officialiser la décision sur l'absence du public venu de l'étranger. Les Jeux reportés d'un an, en raison de la pandémie de Covid-19, doivent se tenir du 23 juillet au 8 août.