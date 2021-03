Succession de Löw à la tête de la Mannschaft: Jurgen Klopp dit non

Le coach de Liverpool a répondu à une question en conférence de presse à propos de la succession de Joachim Low à la tête de la Mannschaft.

Il n'aura pas fallu longtemps. L'annonce a été faite ce matin que Joachim Low, actuel sélectionneur de l'Allemagne, quittera son poste dès la fin de l'Euro qui se tient du 7 juin au 7 juillet.

Deux noms ont immédiatement été évoqués pour prendre la place du technicien de 61 ans : Jurgen Klopp et Hansi Flick.

Le coach de Liverpool était présent en conférence de presse tout à l'heure en préface du match de Ligue des Champions face à Leipzig. Un journaliste en a donc profité pour demander directement à Klopp s'il se voyait comme sélectionneur de son pays. La réponse de l'Allemand est on ne peut plus claire : non.

"Non, je ne serai pas disponible en tant qu'entraîneur potentiel de l'équipe nationale allemande cet été ou après l'été. Il me reste trois ans à Liverpool. C'est une situation simple, vous signez un contrat et vous essayez de vous en tenir à cela."

Cela a le mérite d'être clair.

La question et la réponse sont au début de la vidéo, à partir de la 30e seconde.