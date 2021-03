Paris-Nice: Coup double pour le Suisse Stefan Bissegger

(Belga) Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) a remporté mardi la troisième étape de Paris-Nice, un contre-la-montre individuel de 14,4 kilomètres autour de Gien. Le Suisse de 22 ans a signé le temps de 17:34 (moy. 49,178km/h) pour devancer de moins d'une seconde le Français Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a terminé 3e à 6 secondes.

Grâce à sa deuxième victoire chez les professionnels après une étape du Tour de l'Ain (2019), Bissegger a aussi pris les commandes du classement général. Il détrône l'Australien Michael Matthews, 17e du jour à 23 secondes. Premier Belge du jour, Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) a terminé 9e à 0:16. Au général, Bisseger et Cavagna sont dans la même seconde, Roglic est 3e et Lampaert 10e (+0:15). Mercredi, la 4e étape verra le peloton partir de Chalon-sur-Saône pour regagner Chiroubles, où l'arrivée sera jugée après 187,6 kilomètres. La journée devrait sourire aux baroudeurs avec six cols de 2e catégorie avant la montée finale, une côte de première catégorie longue de 7,4km à 5,9% de moyenne. (Belga)