Tennis: Première victoire depuis 2019 pour Tsonga

Le Français Jo-Wilfried Tsonga a obtenu mardi sa première victoire depuis 2019 et son retour d'une grave blessure le mois dernier à Montpellier, en battant l'Espagnol Feliciano Lopez 3-6, 6-4, 7-5 au premier tour du tournoi ATP de Marseille.

"C'est incroyable pour moi. C'est comme la plus belle victoire de ma carrière", a souri Tsonga après le match. Le Français (35 ans), n'avait plus gagné un match depuis novembre 2019. En 2020, des blessures au bassin puis au dos l'avaient contraint à une saison presque blanche, avec seulement deux matches disputés et perdus.

"Ca a été dur pour moi de continuer avec de telles douleurs. Aujourd'hui j'ai gagné un match et c'était un de mes objectifs sur ces semaines. Je suis heureux comme un gamin", a expliqué Tsonga, trois fois vainqueur du tournoi de Marseille (2009, 2013 et 2017).

Pour son retour sur le circuit, le Français s'était incliné il y a deux semaines au premier tour du tournoi de Montpellier face à l'amériain Sebastian Korda.

Au prochain tour, Tsonga affrontera mercredi son compatriote Ugo Humbert, 31e mondial, qui fera son entrée en lice.