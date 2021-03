Georges Grün en colère après le penalty obtenu par Porto face à la Juventus: "C’est un scandale!" (vidéo)

A la 19e minute du match Juventus-Porto, les Portugais ont obtenu un penalty suite à une faute, selon l'arbitre, de Demiral sur Taremi. Oliveira l'a ensuite transformé.

A la mi-temps, cette phase de jeu a provoqué la colère de notre consultant Georges Grün sur notre plateau. Il ne comprend pas comment un penalty a pu être sifflé.

"C’est un scandale ! On siffle une faute de Demiral sur Taremi, mais on voit sur les images que c’est le contraire qui se passe. Taremi va empêcher Demiral d’aller au ballon. C’est lui qui touche la jambe du défenseur et qui provoque la chute des deux joueurs. L’arbitre se fait avoir. Et le VAR ? Je ne comprends pas qu’il soit si catégorique. Je ne comprends pas que les joueurs de la Juventus ne soient pas plus agressifs pour dire qu’il n’y avait pas de pénalty. Je ne comprends pas comment ce penalty est accordé."