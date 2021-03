ATP Doha - Goffin s'impose avec autorité contre Krajinovic

(Belga) David Goffin (ATP 14/N.6) s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis ATP 250 de Doha, une épreuve disputée sur surface dure dotée de 787.930 dollars, mardi dans la capitale qatarie. Le Belge a battu le Serbe Filip Krajinovic, 32e joueur du monde, sur un double 6-4 après 1h21 de jeu.

Très performant sur son service dans le premier set, avec 75 pour cent de première balle et 89 pour cent des points gagnés après celle-ci, le droitier de Rocourt a pris les commandes de la rencontre avec autorité grâce à un break (6-4). Dans ce sixième duel entre les deux hommes, Goffin a continué son récital sur sa mise en jeu. Le Belge, qui n'a pas concédé la moindre balle de break sur l'ensemble de la rencontre, s'est contenté d'un nouveau break pour remporter le second set et le match. "Je suis vraiment très content de mon niveau de jeu, surtout contre Filip sur ce genre de surface, ce n'est jamais facile", a dit Goffin. Battu en huitièmes de finale la semaine dernière à Rotterdam par le Français Jérémy Chardy, le N.1 belge, 30 ans, tentera de faire mieux au Qatar. Pour y parvenir, il devra écarter l'Américain Taylor Fritz (ATP 33), tombeur en deux sets de l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 35). Ce sera le deuxième duel entre Goffin et Fritz, le résident monégasque ayant remporté le premier à Cincinnati en 2019 en trois sets. L'Autrichien Dominic Thiem, 4e joueur du monde, a été désigné tête de série N.1 à Doha. Mercredi, l'Autrichien défiera le Russe Aslan Karatsev (ATP 45), sensation de l'Open d'Australie où il a atteint le dernier carré. Le rendez-vous qatari voit aussi le retour aux affaires de Roger Federer (N.2). Le Suisse, 39 ans, 6e joueur du monde, n'a plus joué depuis plus d'un an et son élimination en demi-finale à l'Open d'Australie 2020. Mercredi, l'homme aux vingt titres en Grand Chelem défiera le Britannique Daniel Evans (ATP 28). (Belga)