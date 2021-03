Basket: Dijon crée l'exploit face à l'Asvel

Dijon a fait tomber l'Asvel dans son antre de l'Astroballe (84-76), mardi soir dans le choc du championnat de France messieurs de basket, lors d'un match en retard de la 23e journée.

Les Bourguignons, qui n'avaient plus joué depuis presque un mois, ont fait la course en tête pendant la majorité de la rencontre, avant un dernier quart temps tendu où les deux formations se sont rendues coup pour coup, avant que la JDA, portée par David Holston (18 points) et Axel Julien (15 pts), ne l'emporte.

Dijon consolide ainsi sa 2e place, avec désormais 11 victoires pour 2 défaites en 13 rencontres disputées, continuant de mettre la pression sur le leader monégasque.

Ils confirment leur statut de bête noire des champions de France en titre (2019), qu'ils avaient déjà battus lors de la première journée en septembre dernier et en finale de la Leaders Cup en février 2020.

Lyon-Villeurbanne, pour les débuts de Thomas Heurtel en provenance de Barcelone, s'incline chez lui face à la JDA pour la première fois depuis octobre 2014.

Après leur défaite vendredi en Euroligue face à Fenerbahce, c'est un nouveau coup au moral pour les hommes de TJ Parker. Ils retombent à la 6e place du championnat, avec 6 victoires pour 4 défaites en 10 matchs disputés.

Le Championnat de France de basket a tourné pendant plusieurs mois au ralenti, depuis la fin octobre et le huis-clos imposé aux clubs en raison de la situation sanitaire et la pandémie de Covid-19. De grosses différences existent entre les équipes: 14 matchs joués par Boulogne-Levallois contre seulement 9 pour Boulazac. Mais la LNB a annoncé un retour à plein régime à partir de ce mois de mars, avec un enchainement de rencontres.

Un autre gros morceau attend les Dijonnais dès ce weekend, avec la réception samedi de Boulogne-Levallois (4e). L'Asvel, qui affrontera Alba Berlin jeudi en Euroligue, enchainera deux jours plus tard par un match de championnat face à Limoges (8e).