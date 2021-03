Buteurs en Ligue des champions: le prodige Erling Haaland affole les compteurs et les records

Le prodige de Dortmund Erling Haaland, auteur d'un nouveau doublé mardi contre Séville et qualifié pour les quarts de la Ligue des champions, a encore affolé les compteurs et les records tandis que Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la C1, est resté muet face à Porto et a pris la porte avec la Juventus.



Déjà auteur d'un doublé à l'aller en Andalousie (3-2), il a récidivé en inscrivant deux nouveaux buts (2-2). Une frappe à bout portant (35e), puis un penalty, d'abord raté mais à retirer, et cette fois réussi (54e).



Plus que jamais leader de cette édition avec 10 buts, l'attaquant de 20 ans en est désormais à 20 buts en 14 matches de C1 dans sa carrière et s'offre plusieurs records de précocité et efficacité. Il dépasse ainsi l'attaquant français du Paris SG Kylian Mbappé qui avait inscrit 19 buts en C1 avant son 21e anniversaire.



Il devient également le joueur à atteindre le plus rapidement cette barre, en dix matches de moins que l'ancien détenteur l'Anglais Harry Kane.



Il est aussi le premier joueur à marquer quatre doublés consécutifs en C1.



Dynamique opposée chez le Portugais Cristiano Ronaldo, seize ans de plus que le Norvégien. Battus à l'aller 2-1 par Porto, CR7 et les Bianconeri ont cru renverser la vapeur lors d'un match retour fou à Turin. Grâce à un doublé de Federico Chiesa dont un but sur une passe décisive de Ronaldo, les Turinois ont arraché la prolongation. Mais pourtant à 10 contre 11 depuis la 54e minute, Porto s'est finalement qualifié malgré sa défaite 3-2.



Eliminé en huitièmes comme la saison dernière, Ronaldo, 134 buts en C1, s'arrête à quatre réalisations lors de cet exercice 2020-2021.



Classement des buteurs à l'issue des matches de mardi:



10 buts: Haaland (Dortmund)



6 buts: Álvaro Morata (Juventus Turin), En-Nesyri (Séville), Giroud (Chelsea), Neymar (Paris SG), Rashford (Manchester United)



5 buts: Berisha (RB Salzbourg), Immobile (Lazio Rome), Kylian Mbappé (Paris SG), Oliveira (Porto), Plea (Mönchengladbach)



4 buts: Benzema (Real Madrid), Chiesa (Juventus Turin), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), B. Fernandes (Manchester United), Jota (Liverpool), Lewandowski (Bayern Munich), Lukaku (Inter Milan), Messi (Barcelone), Salah (Liverpool), Torres (Manchester City)



3 buts: Angeliño (RB Leipzig), Braithwaite (Barcelone), Coman (Bayern Munich), Correa (Lazio Rome), O. Dembélé (Barcelone), Félix (Atlético Madrid), Kahveci (Basaksehir), Kean (Paris SG), An. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Sané (Bayern Munich), Vanaken (Club Bruges), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta Bergame)



2 buts: Agüero (Manchester City), Bensebaini (Mönchengladbach), Berg (Krasnodar), Boli (Ferencváros), L. de Jong (Séville), De Ketelaere (Club Bruges), Díaz (Porto), Gabriel Jesus (Manchester City), Goretzka (Bayern Munich), Griezmann (Barcelone), Guirassy (Rennes), Gündogan (Manchester City), Hudson-Odoi (Chelsea), Mané (Liverpool), Marega (Porto), Martial (Manchester United), Muriel (Atalanta Bergame), Payet (Marseille), Rakitic (Séville), Sancho (Dortmund), Scholz (Midtjylland), Solomon (Shakhtar Donetsk), Sterling (Manchester City), Stindl (Mönchengladbach), Szoboszlai (RB Salzbourg), Tadic (Ajax Amsterdam), Thuram (Mönchengladbach), Tsyhankov (Dynamo Kiev)



Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):



1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 134 buts



2. Lionel Messi (FC Barcelone) 119



3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 72



4. Raul 71



5. Karim Benzema (Real Madrid) 69



6. Ruud van Nistelrooy 56



7. Thierry Henry 50



8. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48



. Andrei Shevchenko 48



10. Thomas Müller 47



...