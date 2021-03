Eden Hazard pourrait rejouer dès ce weekend

Absent depuis le 30 janvier, Eden Hazard va à nouveau tâter du ballon. En effet, selon la presse espagnole, le Diable Rouge va retrouver le groupe aujourd'hui ou demain et devrait figurer dans le noyau repris pour affronter Elche samedi.

L'objectif est clair: lui donner quelques minutes pour reprendre du rythme et tenter de l'affûter en vue du match des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta, prévu mardi prochain. Touché par une blessure musculaire, une nouvelle fois, Eden Hazard est donc de plus en plus proche d'un retour à la compétition.

Une bonne nouvelle, aussi, pour les Diables Rouges, qu'il pourrait retrouver pour le triptyque de mars, face au Pays de Galles, à la République Tchèque et à la Biélorussie.