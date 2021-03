David Goffin s'incline au terme d'une longue bataille face à Taylor Fritz

David Goffin affrontait Taylor Fritz en 8e de finale du tournoi de Doha. L'Américain a très bien commencé le match en menant rapidement après avoir fait le break dans le 2e et le 4e jeu. 4-0 implacable.

Dans un sursaut d'orgueil, Goffin réduit le score en prenant le service de Fritz, 4-1. Malheureusement, pas de remontée miracle pour le Liégeois qui perd les deux jeux suivants et s'incline lourdement au premier set 6-1.

Le second set commence mieux pour Goffin. Le score est plus serré, le match aussi. David mène 5-4, Fritz revient à 5-5. Les deux joueurs ne perdent plus leur service et Goffin repart devant à 6-5 puis fait le break et remporte le deuxième set 7-5.

La troisième manche sera incroyablement serrée, mais vainqueur 11-9 dans le tie-break, c'est l'Américain qui file vers les quarts de finale du tournoi qatari.