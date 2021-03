Lionel Messi crucifie Navas d'un incroyable missile... avant de rater un pénalty (vidéos)

Lionel Messi est un ovni. L'Argentin l'a encore prouvé ce mercredi face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors que Kylian Mbappé semblait avoir tué tout suspens en ouvrant le score sur penalty, Messi a relancé le match.

L'argentin a réussi une frappe à distance absolument somptueuse, venue se loger dans la lucarne de Navas. Une merveille de but ! Quelques minutes plus tard, il a l'occasion de relancer encore un peu plus le suspense. Mais son penalty est bien stoppé par Navas et file finalement sur la barre.