Keylor Navas, héros du PSG, dédie son arrêt à son concurrent, qui a perdu son papa

Keylor Navas a sans aucun doute été l'un des hommes les plus en vue de cette rencontre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le gardien du PSG a réussi à sauver les siens à de nombreuses reprises, en arrêtant notamment un penalty de Messi.

En fin de match, le portier n'a pas caché sa joie mais s'est surtout illustré avec un superbe message. "Je suis très content, merci à Dieu, c'était un match difficile. Le penalty? C'est toujours difficile, surtout face à Messi, grâce à Dieu je suis resté concentré et ça nous donne beaucoup de joie à tous. C'est pour Sergio Rico et sa famille, qui traversent des moments difficiles. Après Barcelone, on a la motivation pour continuer, et si on veut poursuivre nos objectifs, il faut continuer comme ça".

La grande classe.