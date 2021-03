WTA Dubaï: Elise Mertens se qualifie pour les demi finales

La Louvaniste n°1 Belge, Elise Mertens affrontait l'Américaine Jessica Pegula en quart de finale du tournoi WTA 1000 de Dubaï. La Belge a fait un match incroyable en passant par tous les stades. Elle a dû sauver plusieurs balles de match avant d'enchainer 5 jeux consécutifs et remporter le dernier set haut la main. Victoire 5-7, 7-5, 6-0.

Hier Elise Mertens était venue à bout de la Française Caroline Garcia en deux sets 6-4, 6-2. Moins d'une heure après sa victoire, Mertens devait remonter sur le court pour jouer une rencontre en double avec sa partenaire Aryna Sabalenka (la paire belgo-bielorusse est n°1 mondiale) face à un duo 100% américain composé de Bethanie Matteks-Sands et Jessica Pegula, l'adversaire d'Elise en quart.

Ce sont les américaines qui se sont imposées 3-6, 7-6, 10-6. Mertens aura donc réussi à prendre sa revanche sur la 36e joueuse mondiale.

Mertens (WTA 18) commence très bien son match, se battant sur chaque balle, elle s'offre deux balles de break d'entrée mais Pegula (WTA 36) finira par prendre le point sur son service 0-1. Elise enchaîne très bien en remportant rapidement son service, 1-1 après 10 grosses minutes.

A 2-2 Mertens arrive à faire le break avant de prendre son service et porter le score à 4-2. Pegula s'accroche, résiste et riposte en recollant au score : 4-4. Les deux joueuses prendront ensuite chacune le service de l'autre pour arriver à 5-5. Pugela remporte ensuite les deux jeux suivants, non sans mal, et empoche le premier set 5-7.

Toujours aussi solide et offensive dans le deuxième set, Pegula prend Mertens à la gorge en menant 1-4. Elise ne baisse pas les bras et marque le 2-4 mais l'Américaine enchaîne et porte le score à 2-5.

Hors de question de s'avouer vaincue pour notre compatriote qui remporte son service (3-5) et continue de se montrer agressive. Les efforts payent et elle réalise le break (4-5).La Louvaniste sauve trois balles de match et recolle à 5-5. Inarrêtable, la Belge ne laisse rien à son adversaire et remporte le set 7-5.

Le troisième set commence à la perfection. Mertens break Pegula d'entrée et remporte ensuite son service (2-0). En pleine possession de ses moyens en début de match, Jessica Pegula semble à bout de force, la tête basse, elle multiplie les erreurs.

Elle va continuer à s'effondrer, tout le mérite en revient à Elise Mertens qui maintient un niveau de jeu impressionnant après 2h40 de match. A ce moment là la messe est dite : 5-0 pour la Belge.

7 minutes plus tard (avec le temps de la petite pause et du changement de côté), Mertens scelle définitivement le score et écrase l'Américaine 6-0. Notre n°1 féminine a donc remporté 11 jeux d'affilée pour l'emporter. Quelle victoire.

En demi finale, Mertens affrontera la gagnante du match entre l'Espagnole Garbine Muguruza et sa complice de double, Aryna Sabalenka (leur match commence vers 16h).