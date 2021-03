Jupiler Pro League: deux matches d'alignement pour Bruges qui peut écraser le championnat

Éliminé en Europa League et en Coupe de Belgique, le Club de Bruges disputera vendredi et lundi ses deux rencontres d'alignement en Jupiler Pro League. Les Brugeois se rendront d'abord à Charleroi avant d'effectuer un court déplacement à La Gantoise.

La rencontre entre Charleroi et le Club de Bruges était initialement prévue le 14 février dernier mais la rencontre avait été reportée à cause des conditions climatiques et de l'état du terrain au Mambourg. Le duel à La Gantoise, prévu le 28 février, avait lui été reporté sur base du protocole sanitaire.

Depuis le report de cette rencontre, les Carolos ne sont pas parvenus à relever la pente avec un bilan de 2 points sur 9 et un partage contre Saint-Trond vendredi dernier. Les Gantois, eux, sont revenus dans la course aux Playoffs 2 après leur succès 1-0 face à Ostende lundi dernier.

Malgré l'élimination en 16es de finale de l'Europa League face au Dinamo Kiev et celle en quarts de finale de la Coupe de Belgique au Standard mercredi dernier, les Brugeois ont poursuivi sur leur lancée en championnat avec deux succès 3-0 face à Oud-Heverlee Louvain et Zulte Waregem.

Fortement touchés par le coronavirus ces dernières semaines, les troupes de Philippe Clement avaient récupéré Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil et Matej Mitrovic la semaine dernière. Cette semaine, l'entraîneur brugeois a enregistré les retours de Charles De Ketelaere, positif au coronavirus, et Bas Dost, blessé aux ischios-jambiers. Seul Odilon Kossounou, suspendu, manquera à l'appel pour les deux rencontres.

Leader avec 15 points d'avance sur l'Antwerp, son plus proche poursuivant, le Club de Bruges a l'occasion d'asseoir encore davantage sa domination sur le championnat en prenant 21 points d'avance en cas de 6 sur 6 face aux Zèbres et aux Buffalos.

Entre ces deux rencontres d'alignement, les demi-finales de la Coupe de Belgique seront au programme. Samedi, Eupen reçoit le Standard et Anderlecht accueille Genk dimanche.

> Division 1A: résultats et classements