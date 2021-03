Jupiler Pro League: qui sera en Playoffs I en cas d'égalité au classement de D1A?

Avec encore une petite dizaine d'équipes en lice pour les Play-offs I, la lutte va être serrée jusqu'au bout. Mais que se passera-t-il en cas d'égalité au classement au soir de la 34e journée de championnat?

Et que se passerait-il si plusieurs clubs finissent à égalité au soir de la 34e journée de championnat? "Dans l'ordre, nous tenons compte du plus grand nombre de victoires, du meilleur goal-average (différence de buts, ndlr), du plus grand nombre de buts marqués, du nombre de victoires en déplacement, du goal-average à l’extérieur, du plus grand nombre de buts en déplacement et du résultat final d'un match de barrage, éventuellement assorti de prolongations et de tirs au but", a précisé le manager du calendrier, Nils Van Brantegem, à nos confrères de Sport/Foot Magazine.

