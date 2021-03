Ski alpin: Vlhova pour reprendre la tête à Are

Relancée à domicile le week-end dernier, la Slovaque Petra Vlhova doit profiter des deux slaloms d'Are (Suède) vendredi et samedi pour reprendre la tête du classement général de la Coupe du monde.

Vlhova ne compte que 36 points de retard sur Lara Gut-Behrami, qui ne fait pas le déplacement en Suède. La Suissesse, lauréate du gros globe en 2016, n'a pas disputé de slalom en Coupe du monde depuis janvier 2017.

La marge de Gut-Behrami est d'autant plus faible que le slalom est la discipline forte de la Slovaque: sur les douze slaloms disputés ces deux dernières saisons, Vlhova en a gagné six pour trois 2es places, deux 4es places et une seule sortie de piste.

Vlhova peut donc espérer s'offrir un petit matelas avant les finales de Lenzerheide (Suisse) la semaine prochaine où elle disputera une descente et un super-G (favorables à Gut-Behrami), un géant et un slalom.

Elle espère devenir la première Slovaque à remporter le gros globe de cristal et arrive lancée après un formidable rebond à Jasna, dans sa station, le week-end dernier.

Largement doublée par Gut-Behrami le week-end précédent, elle avait pris la 2e place du slalom samedi et remporté le géant dimanche alors qu'elle était en difficulté dans la discipline cette saison.

"Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu gagner aujourd'hui à la maison, où j'ai vécu toute mon enfance. Ce sont des sentiments indescriptibles dont je me souviendrai toute ma vie", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

A Are, elle retrouvera sa rivale Américaine Mikaela Shiffrin, vainqueure du slalom puis 3e du géant la semaine dernière, qui s'était plaint après le géant d'un traitement antisportif de la part des organisateurs pour favoriser Vlhova.

Pas dans le coup au classement général (elle n'a pas couru en vitesse cet hiver), Shiffrin peut encore viser un 7e petit globe de slalom.

Elle compte 45 points de retard sur Vlhova, la tenante du titre.

Les trois autres skieuses qui dominent la discipline peuvent encore mathématiquement croire au petit globe: la championne du monde autrichienne Katharina Liensberger (à 70 points) et les Suissesses Michelle Gisin (à 105 points) et Wendy Holdener (à 175 points).

Le programme de l'étape de Coupe du monde d'Are:

Vendredi 12 mars: 1er slalom, 1re manche à 13h30, 2nde manche à 16h30

Samedi 13 mars: 2nd slalom, 1re manche à 10h30, 2nde manche à 13h45