NBA: les Nets, les Suns et les Bucks engrangent, les Rockets s'enfoncent

Brooklyn, Phoenix et Milwaukee ont engrangé des succès précieux jeudi en NBA pour leur reprise après la pause du All-Star Game, alors que Houston a poursuivi sa spirale négative.

. Irving punit les Celtics

La star des Brooklyn Nets Kyrie Irving, en l'absence de Kevin Durant, sur le banc, et avec un James Harden en difficulté, a mené jeudi soir à New York son équipe à la victoire face aux Boston Celtics (121-109), en marquant pas moins de 40 points.

Ex-joueur des Celtics, Irving n'a pas fait de détails face à son ancienne franchise, comme il l'avait déjà fait à Noël, passant alors 37 points à Boston.

Éloigné des parquets depuis un mois par une blessure aux ischio-jambiers, Durant a manqué son 10e match d'affilée.

L'autre élément du "trident" star des Nets, Harden, a flirté avec un triple-double (22 points, 10 rebonds et 8 passes décisives), mais "The Beard" a cumulé trop de pertes de balles (sept).

Au troisième quart-temps, Jayson Tatum (31 points) a montré les crocs, permettant aux Celtics de reprendre l'avantage mais les Nets se sont repris dans le 4e pour finalement l'emporter, grâce notamment à Irving, auteur d'un panier décisif à trois points à deux minutes de la fin (116-109), suivi de deux lancers-francs.

. Antetokounmpo sur sa lancée

MVP du récent All-Star Game, Giannis Antetokounmpo a signé une performance majuscule (24 points, 10 rebonds et 10 passes décisives) qui a permis aux Bucks de l'emporter (134-101) sur les New York Knicks à Milwaukee.

Pourtant défense la plus solide de NBA, New York, qui a subi son plus gros revers cette saison, a été transpercé par les assauts adverses, notamment ceux lointains de Bryn Forbes (21 points avec un sept sur sept dans ses tentatives à trois points), qui a parfaitement secondé Antetokounmpo.

Grâce au nouveau triple-double du "Greek Freak", les Bucks pointent à la 3e place de la conférence Est, deux victoires derrière les Nets (un match en plus) et les Sixers.

New York, qui n'arrive toujours pas à lancer une série de victoires, reste au 7e rang, en bonne position toutefois pour disputer les play-offs.

. Booker porte les Suns

Blessé à un genou, Devin Booker, qui remplaçait Anthony Davis, avait déclaré forfait pour le All-Star Game. Ce repos semble avoir profité à l'arrière de Phoenix dont les 35 points et huit passes ont guidé les Suns vers la victoire sur le parquet de Portland (127-121).

Face à un Damian Lillard en verve (30 points, huit passes) et au pivot turc Enes Kanter (onze rebonds), les joueurs de Monty Williams étaient menés de onze points dans le 3e quart-temps.

Comme souvent cette saison, ils ont eu besoin de l'expérimenté Chris Paul pour reprendre le dessus. "CP3", qui pourrait être prolongé malgré son contrat très généreux, a marqué 19 points et offert sept passes à ses coéquipiers.

L'équipe basée dans l'Arizona consolide sa 2e place dans la conférence Ouest dans laquelle elle compte deux victoires de moins que le leader Utah.

. Les Rockets continuent de couler

Battu à Sacramento (125-105), Houston a concédé une 14e défaite d'affilée. Avant d'entamer cette série négative, les joueurs de Stephen Silas, avant-derniers de la conférence Ouest, comptaient davantage de victoire que de défaites!

Leur dernier succès remonte au 5 février contre les Grizzlies (115-103). Et le déplacement chez le Jazz vendredi soir ne devrait pas arranger leurs affaires. Orphelins de James Harden, les Rockets risquent également de perdre bientôt Victor Oladipo, auteur de 23 points mais annoncé aux Warriors.

Seul rayon de soleil de la soirée, ils ont enfin fait débuter Kevin Porter Jr, recruté en janvier à Cleveland, qui s'en est débarrassé après une série de scandales. Le joueur de 20 ans a signé une feuille de stats encourageante (13 points, dix passes et cinq rebonds en 29 minutes).

Mais le caractériel arrière ne devrait pas être en mesure de solutionner les largesses défensives de la franchise texane, qui a encaissé au moins 101 points lors de leurs dix-neuf dernières rencontres. Du côté des Kings, le meneur De'Aaron Fox a ainsi claqué 30 points et trois de ses coéquipiers ont marqué 20 points chacun.