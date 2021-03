Axel Witsel ne pense plus à l'Euro 2020: "J'entamerai la pré-saison sans jouer" (vidéo)

Axel Witsel, victime d'une rupture du tendon d'Achille à Dortmund, semble résigné. Le Diable Rouge poursuit sa revalidation et n'a désormais plus d'attelle. Il a d'ailleurs recommencé à marcher mais n'est pas encore prêt à revenir sur les terrains, loin de là.

Certains nourrissent encore l'espoir de le voir rejoindre les Belges à l'Euro 2020, qui débutera le 11 juin. Witsel, lui, ne semble plus y croire, comme il l'a confié dans les colonnes du Ruhr Nachrichten. "La situation n’est pas facile. J’entamerai d’abord la pré-saison après une longue pause sans jouer", a-t-il déclaré, ce qui confirme qu'il fait une croix sur son tournoi avec les Diables Rouges.

En fin de contrat en 2022, Witsel espère ensuite convaincre son club de poursuivre l'aventure. "Ce que l’avenir m’apportera, je ne peux pas encore le dire. Si je peux rester à Dortmund, ce serait bien car je me sens bien ici. Au club et en ville. Mais il me reste encore un peu de temps pour me pencher sur la question du contrat. Revenir sur le terrain est beaucoup plus important dans l’immédiat", a précisé le milieu de terrain.

Cela confirme que Roberto Martinez va devoir, dès le mois de mars, tester ses alternatives.