Roberto Martinez pense à faire revenir Marouane Fellaini et Mousa Dembélé

La sélection des Diables Rouges pour les trois matchs du mois de mars risque d'être intéressante. Le sélectionneur Roberto Martinez envisage de procéder à quelques essais, alors que la Belgique se cherche des défenseurs et un remplaçant à Axel Witsel, dont le forfait pour l'Euro est de plus en plus proche.

Dans les colonnes de La Dernière Heure, le sélectionneur a fait le point sur ce dossier. S'il évoque bien Marouane Fellaini et Orel Mangala comme des solutions, il avoue aussi suivre un autre ancien joueur de la sélection: Mousa Dembélé, riche de 82 sélections et qui évolue en Chine. "Maroune et Dembélé n'ont pas encore repris le championnat en Chine. Ce que je sais, c'est que Marouane a encore ses qualités de compétiteur. Il a joué un rôle important dans la victoire de son club en Coupe de Chine. Sa position sur le terrain a quelque peu changé: il évolue un cran plus bas, devant les quatre défenseurs", a déclaré Martinez.

Il a aussi affirmé être prêt à convoquer Eden Hazard, lui offrant une oxygène bien nécessaire. "Cela lui ferait du bien de changer d'air", a expliqué Martinez. "Il faut qu'il soit entièrement fit pour venir chez nous, mais les signes sont positifs. Madrid et Zidane savent que quand Eden vient en équipe nationale, cela se passe bien et qu'on utilise notre bon sens", a-t-il poursuivi.

Roberto Martinez dévoilera une liste de 28 joueurs vendredi prochain. Ils affronteront le Pays de Galles (24 mars), la République Tchèque (27 mars) et la Biélorussie (30 mars)