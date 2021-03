La légende se poursuit: Tom Brady prolonge à Tampa Bay (photo)

Tom Brady a signé une prolongation de contrat avec l'équipe de football américain de la NFL des Tampa Bay Buccaneers jusqu'en jusqu'au terme de saison 2022.

Brady, 43 ans, a signé un contrat de deux ans avec les Buccaneers la saison dernière, après avoir pris la décision surprenante de quitter les New England Patriots après vingt ans de carrière et six Super Bowl, le titre de champion. Le succès de Brady lors de sa première année à Tampa a été encore plus stupéfiant : il a remporté son septième trophée Lombardi et les Bucs sont devenus la première équipe de l'histoire de la NFL à remporter le Super Bowl dans leur stade, mettant fin aux espoirs des Kansas City Chiefs de conserver le titre lors d'une déroute 31-9 le mois dernier. Tampa Bay a décroché le 2e titre de son histoire après celui de la saison 2002 décroché le 26 janvier 2003 aux dépens des Oakland Raiders.

Brady, le meilleur quarterback de l'histoire restera avec les Bucs pour au moins les deux prochaines saisons. Il a officiellement signé une prolongation de quatre ans toutefois, trois années du contrat sont annulables et incluses pour aider à répartir le coût du contrat. Selon Adam Schefter d'ESPN, cette décision permet aux Buccaneers d'économiser 19 millions de dollars dans le plafond salarial, dans une intersaison où le plafond est passé de 198,2 millions à 182,5 millions de dollars en raison de l'impact financier de la pandémie de coronavirus.

Brady aura 45 ans lors de la saison 2022, qui sera la dernière année de son contrat. Il a déjà déclaré qu'il souhaitait jouer jusqu'à 45 ans, mais il a aussi dit qu'il était prêt à continuer tant que l'envie sera présente. Il était le joueur de la NFL le mieux payé cette saison avec un gain de 25 millions de dollars. Le salaire d'un joueur de NFL varie d'une année à l'autre en fonction de nombreux facteurs, notamment son contrat de base, les plafonds salariaux de la NFL, les primes, les incitations à la performance et les contrats d'affiliation.