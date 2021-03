F1 - Valtteri Bottas réalise le meilleur temps de la 2e journée des tests de pré-saison

(Belga) Valterri Bottas (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la deuxième journée des tests de pré-saison en Formule 1 samedi. Le Finlandais a réalisé un chrono de 1;30.289 sur les 5,412 km du circuit de Sakhir à Bahreïn en 57 tours.

Bottas, vice-champion du monde en titre, a devancé le Français Pierre Gasly (AlphaTauri/+0.124) et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin/+0.171). Lando Norris (McLaren/+0.297) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo/+0.471) complètent le top 5. Lewis Hamilton, l'équipier de Bottas chez Mercedes, a connu une séance chahutée samedi matin avec une sortie de piste dans le virage 13. poussant les commissaires de course à interrompre la session durant 10 minutes. Le septuple champion du monde a finalement pu reprendre le volant de sa monoplace quelques minutes plus tard et termine la journée avec le 15e et avant-dernier temps (+3.110). Sebastian Vettel (Aston Martin) ferme la marche après avoir connu des problèmes de boite de vitesse sur sa monoplace samedi matin (+8.560). Auteur du meilleur temps lors de la session matinale samedi en 1:32.215, Daniel Ricciardo (McLaren) termine finalement 9e (+1.926). Auteur du deuxième meilleur temps samedi matin, Fernando Alonso (Alpine) est le pilote qui a passé le plus de temps sur le circuit en bouclant 128 tours, juste devant Giovinazzi (125). Les tests de pré-saison se déroulent jusque dimanche avec deux séances de quatre heures par jour et chaque écurie ne peut aligner qu'une monoplace par séance. Dimanche, la session matinale débutera à 8h00 et la dernière séance commencera à 13h00. La saison 2021 de Formule 1 débute le dimanche 28 mars avec le Grand Prix de Bahreïn après le report du Grand Prix d'Australie, traditionnel rendez-vous du lancement de la saison, au 21 novembre. (Belga)