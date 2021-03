ATP Doha - Nikoloz Basilashvili s'offre un 4e titre ATP

(Belga) Nikoloz Basilashvili a ajouté le tournoi ATP 250 de Doha à son palmarès. Le Géorgien 42e mondial, s'est imposé 7-6 (7/5), 6-2 en 1h28 face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut 13e mondial et tête de série N.5, en finale de cette épreuve ATP sur surface dure dotée de 1.050.570 dollars, samedi dans la capitale du Qatar.

Nikoloz Basilashvili, qui avait mis un terme au come-back de Roger Federer après 13 mois d'absence en éliminant le Suisse en quarts de finale, s'est offert à 29 ans un 4e titre sur le circuit ATP, à l'occasion de sa 6e finale disputée. Il s'était auparavant imposé à Hambourg en 2018 et 2019 et à Pékin en 2018. Tombeur de l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3/N.1) en quarts et du Russe Andrey Rublev (ATP 8/N.3), tenant du titre, en demi-finales, Roberto Bautista Agut, 32 ans, voit son compteur bloqué à neuf titres ATP. C'est à Doha qu'il avait décroché son dernier titre en 2019. (Belga)