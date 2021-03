Après 48 ans d'attente, l'Union Saint-Gilloise retrouve la Pro League (vidéo)

Ils l'ont fait: l'Union Saint-Gilloise a validé son ticket pour la prochaine saison de Pro League. Le club s'est imposé 2-1 sur sa pelouse face au RWDM dans le derby bruxellois, le tout dans un stade vide.

Il était un peu plus de 22h30 quand les Unionnistes ont pu exulter. Dans ce match, ils ont ouvert le score rapidement, via Undav. On croit alors le match lancé et l'Union en route pour un succès maîtrisé. C'était sans compter sur Lavie, qui égaliser 4 minutes à peine après le but d'Undav. Mais peu après la demi-heure, Guillaume François fait 2-1 alors que le RWDM semblait mieux dans le match.

Quel que soit le scénario, le score ne changera plus. Un succès qui permet au club d'accéder à l'élite du football belge après 48 ans dans l'ombre des plus grands.