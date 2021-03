F1: pourquoi les essais de pré-saison ont lieu à Bahreïn et pas à Barcelone

Du vendredi 12 au dimanche 14 mars, les 10 écuries engagées dans la saison 2021 sont réunies à Bahreïn pour trois jours de tests.

C’est un rituel depuis plusieurs années avant l'ouverture de la saison : toutes les écuries participent à ces essais hivernaux, qui d’ordinaire se déroulaient à Barcelone sur six jours. Mais Covid oblige, ce sera cette année sur trois jours, du vendredi 12 au dimanche 15 mars.

Par ailleurs, et pour réduire les coûts, c’est à Bahreïn, où se déroulera le 28 mars prochain le premier Grand Prix de la saison 2021, que se dérouleront ces essais. Pour les dix écuries du plateau, le programme risque donc d’être condensé puisque les roulages auront lieu de 8h (heure française) à 12h puis de 13h à 17h.

À chaque écurie de définir librement qui prendra la piste, sachant qu’une seule voiture est autorisée pendant ces trois jours. Ainsi, Lewis Hamilton, champion du monde en titre, effectuera ses premiers tests au volant de la nouvelle Mercedes vendredi 12 mars dans l'après-midi, la matinée étant réservée à son co-équipier Valtteri Bottas.

Pendant tous ces essais, les écuries peuvent utiliser autant de pneus et de carburant qu’elles veulent et pourront même utiliser des pièces non conformes aux normes de la FIA. Autrement dit, tout est quasiment permis, même si les équipes vont profiter de ces journées de roulage pour contrôler tous les systèmes et enregistrer un maximum d’informations, perfectionner les procédures de changement de pneus, essayer des réglages aérodynamiques autrement qu’en soufflerie.

C’est sur le tracé habituel du Grand Prix de Bahreïn que se dérouleront ces essais, l’occasion pour les trois rookies, Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Yuki Tsunoda de faire leurs premiers tours de pistes. Ces essais hivernaux permettront aussi à Sebastian Vettel de découvrir l’Aston Martin, à Sergio Perez de rouler avec la Red Bull, à Daniel Ricciardo de se familiariser avec la McLaren, comme Carlos Sainz avec la Ferrari.

Enfin, Fernando Alonso, remis de son accident de vélo sera bien présent pour monter à bord de l’Alpine dès samedi 13 mars. La saison 2021, qui sera la plus longue de l’histoire avec 23 Grands Prix au programme, se terminera le 5 décembre à Abou Dhabi.