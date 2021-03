Dopage: reconnu coupable, l'ex-médecin de Sky sort du silence

Richard Freeman, l'ancien médecin de la formation britannique Sky reconnu coupable d'avoir commandé de la testostérone à des fins de dopage en 2011, clame toujours son innocence.

Cependant, il clame toujours son innocence. "Je n'ai jamais dopé un coureur de ma vie", a-t-il confié au tabloïd britannique Daily Mail. Selon le tribunal, Freeman bien commandé du Testogel dans l'intention "de l'administrer à un athlète pour améliorer sa condition physique".

Freeman, médecin de la formation britannique entre 2009 et 2015 et de la fédération britannique, avait déjà accepté précédemment 18 des 22 charges retenues contre lui mais niait la principale, celle du but poursuivi par la commande. Lors de l'audience de vendredi matin, qui a duré plus de deux heures, Freeman a déclaré avoir été victime d'intimidation de Shane Sutton, ancien directeur de la performance de son équipe et de la fédération, afin qu'il commande ce produit pour traiter des problèmes d'érection. "Je ne vois toujours aucune preuve de l'identité de ce coureur", s'est-il encore défendu dans le journal anglais. "J'accepte qu'il y ait des gens qui ne me croient pas. Certains diront que j'ai menti et qu’on ne peut pas me faire confiance. Mais j’ai reconnu mes mensonges".

"Nous [Sky et British Cycling] étions plus intéressés pour dépenser de l'argent pour des roulements en céramique que pour un système de dossiers médicaux", a encore confié Freeman. "Je suis toujours choqué par ce verdict. J'ai commis beaucoup d'erreurs, mais je ne suis pas un médecin qui dope".