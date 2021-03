Sambi Lokonga après Anderlecht - Genk: "Ce n'est pas un problème de mentalité" (vidéo)

Voici la réaction d'Albert Sambi Lokonga après la demi-finale de Croky Cup entre Anderlecht et Genk (1-2) dimanche soir.

La finale de la Coupe de Belgique de football opposera le Standard à Genk le 24 ou le 25 avril au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Dimanche soir, le Racing s'est imposé (1-2) à Anderlecht dans la seconde demi-finale de la Croky Cup.

"Ce n'est pas un problème de mentalité", a tenu à souligner Albert Sambi Lokonga à notre micro. "Dans ce genre de match, il faut la victoire tout simplement. C'est difficile de trouver les mots après cette défaite. Mais dans ce genre de match, il faut être là dès le début. On n'a pas été présent dès les premières minutes et cela s'est payé cash. Dans les prochaines rencontres, il faudra avoir le plus possible les 3 points".