Anouar Ait El Hadj après Anderlecht - Genk: "On a mal commencé le match" (vidéo)

Voici la réaction de Anouar Ait El Hadj après la demi-finale de Croky Cup entre Anderlecht et Genk (1-2) dimanche soir.

La finale de la Coupe de Belgique de football opposera le Standard à Genk le 24 ou le 25 avril au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Dimanche soir, le Racing s'est imposé (1-2) à Anderlecht dans la seconde demi-finale de la Croky Cup.

"On a mal commencé le match", a indiqué Anouar Ait El Hadj à notre micro. "Après, on a essayé de se réveiller, mais c'était trop tard. Encore une fois pour le prochain match, il faudra bien débuter. Se mettre direct dans la tête que le match a commencé. Être des guerriers dès le début. Et être là jusqu'à la fin parce qu'un match dure 90 minutes et commence directement, pas après 10 minutes".

Eliminé de la Croky Cup, les Mauves doivent tout miser sur le championnat pour un ticket en Coupe d'Europe. "Il reste 4 matches et on verra la suite. On va devoir gagner ces 4 matches et pour l'Europa via les Playoffs I".