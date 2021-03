"Il devrait jouer à Barcelone": cet ancien coach de Bruges s'emballe au sujet de Vanaken

Trond Sollied ne comprend pas ce que Vanaken fait encore à Bruges. Ancien entraîneur du Club entre 2000 et 2005, le Norvégien de 61 ans estime que le joueur de 28 ans n'a rien à faire en Belgique, où il a tout gagné, y compris deux titres de joueur de l'année.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, Sollied n'a pas caché sa surprise. "Le club peut se réjouir que les scouts européens soient aveugles. Que Vanaken joue encore à Bruges, c'est vraiment incroyable", a-t-il déclaré. "Regardez ses qualités : il devrait évoluer à Barcelone. Frenkie de Jong est-il meilleur que Vanaken ? Non. On choisit un joueur en fonction de ses buts et assists, pas de l'entertainment".

Si ses qualités sont indéniables, il y a tout de même une forme d'emballement dans ces propos. Hans Vanaken évolue à Bruges depuis 2015 et y a déjà disputé 278 matchs pour 81 buts et 60 assists.