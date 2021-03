Marseille prête une partie de son stade, transformé en centre de vaccination

A Marseille, le rythme des injections des vaccins conte le Covid-19 devait accélérer après l'inauguration lundi d'un centre de vaccination dans une partie du mythique stade Vélodrome, l'antre de l'Olympique de Marseille.

"C'est probablement l'un des plus grands centres de vaccination en France et c'était très symbolique d'ouvrir le Vélodrome. Les Marseillaises et les Marseillais connaissent ce stade, aiment ce stade", a expliqué à la presse le maire PS de la ville, Benoît Payan lundi matin. La vaccination se fait dans les locaux de la tribune Ganay et pas sur la pelouse, ni dans les tribunes.

Le Vélodrome devrait devenir le principal centre de vaccination de la 2e ville de France.