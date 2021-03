Eden Hazard pourrait rater l'Euro: sa blessure est "très difficile à guérir"

Eden Hazard a rechuté ce week-end. Alors qu'il revenait d'une blessure à la cuisse, le capitaine des Diables a pu rejouer 15 minutes samedi lors de la victoire 2-1 du Real contre Elche. Alors qu'aucun signe inquiétant n'étaient apparus de manière flagrante après ce quart d'heure de remise en jambe, Eden était absent de l'entrainement lundi.

Son coach, Zinedine Zidane semblait dépassé par la situation en conférence de presse. "Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer. J'espère que ce ne sera pas grave. C'est un joueur qui n'avait pas eu de blessure dans sa carrière, je ne peux rien vous dire de plus... On est avec lui, on l'aide, et on espère qu'il reviendra vite pour nous aider, car on a besoin d'Eden" avait déclaré le technicien Français en conférence de presse lundi.

Depuis, le club a communiqué que son numéro 7 souffrait au psoas, un muscle de la hanche.

Un muscle qu'il est "très difficile à guérir" explique le médecin du sport Jean-Pierre Castiaux. "Le psoas est un muscle qui fonctionne très fort en football lors des démarrages et des tirs. C'est un muscle qui peut être abimé dans des efforts intensifs, des sprints intensifs et des shoot répétés."

Malheureusement, une fois qu'il est touché, le psoas qui est un muscle "très important car il fait la jointure entre la colonne [vertébrale] et le bassin" est difficile à soigner et nécessite beaucoup de repos. Un repos qui n'est "pas toujours respecté comme il le devrait" dans le sport professionnel.

Autre soucis, le psoas est un problème chronique. "Le psoas ça va, ça vient, ça va mieux, ça repart, ça revient." détaille Jean-Pierre Castiaux. L'avenir du capitaine des Diables est donc totalement teinté de flou.

Concernant l'avenir proche, les Diables devront jouer l'Euro dans quatre mois environ. Un rendez-vous que pourrait manquer notre capitaine s'il venait à subir une opération. "Si on doit retourner sur le billard pour opérer sa cheville (qui reste très fragile depuis qu'Eden ait été blessé par Thomas Meunier lors d'une rencontre de Ligue des Champions opposant le Real Madrid au PSG, ndlr) ça dépend de ce qu'on y fait. Si on doit réopérer sa cheville pour régler son problème précédent, là je crois que pour son Euro ça ne va pas être possible" prévoit le médecin, qui laisse tout de même un petit espoir. "Si l'intervention est minime alors l'Euro est envisageable."