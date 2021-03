Frédéric Herpoel: "L’Atletico Madrid a l’habitude de se transcender dans ce genre de situation "

« L’Atalanta est capable de s’imposer à Madrid » :

Rien n’est fini selon moi dans ce duel. Cela reste jouable pour l’Atalanta car les circonstances du match aller font que nous n’avons pas vu la vraie « Dea ». Pour rappel, les Italiens ont été réduits à 10 après à peine 18 minutes de jeu, et Zapata s’est également blessé. A partir de là, le plan de jeu de Gasperini a complètement été chamboulé. D’habitude, l’Atalanta est joueuse et offensive. On devrait retrouver ce visage à Madrid. L’entraîneur Gasperini a d’ailleurs précisé qu’ils ne devront pas trop penser. Cette saison, les Italiens se sont imposés à chaque fois en déplacement lorsqu’ils étaient au pied du mur, avec notamment des victoires à l’Ajax et à Liverpool. Au Real Madrid, Casemiro est suspendu. Une lourde absence car le Brésilien apporte de l’équilibre dans cette équipe. Le Real Madrid reste favori, mais le match promet, selon moi, d’être indécis et très intéressant.

« L’Atletico Madrid a l’habitude de se transcender dans ce genre de situation » :

On ne va pas se mentir, l’Atletico a été très décevant au match aller face à Chelsea, surtout au niveau de l’état d’esprit défensif des Colchoneros ce soir-là. Diego Simeone voulait absolument ne pas encaisser, ce qui explique cette ligne défensive de 6 hommes en perte de balle. Mais Chelsea l’a emporté grâce à un superbe geste technique d’Olivier Giroud, et les choix trop frileux de Simeone ont été une erreur. C’est assez incompréhensible, d’autant que cette saison, l’Atletico a souvent présenté un visage plus séduisant et offensif. Cependant, je crois que l’Atletico n’a pas dit son dernier mot. Dans ce genre de situation, où les Colchoneros doivent forcer un résultat à l’extérieur, ils sont tout à fait capables de se transcender. Comme la saison dernière lors de la victoire en huitième de finale à Liverpool. Ce soir-là, on avait retrouvé tous les ingrédients d’un Atletico plein de caractère, de courage et d’abnégation.

« Le Bayern Munich et Manchester City toujours un cran au-dessus du PSG »:

Il reste encore 4 huitièmes de finale à disputer, mais ce que j’ai vu lors des qualifications du PSG, de Liverpool, de Dortmund et de Porto ne me fait pas changer d’avis. Le Bayern Munich reste toujours le grand favori de la compétition. Les Bavarois dégagent toujours une énorme confiance en leurs moyens. C’est une machine à la mécanique de précision bien huilée. Je ne vois que Manchester City capable de les bousculer. Oui, même si le PSG a éliminé le Barca, je ne vois pas la même sérénité et la même expérience à Paris. Le match retour contre le Barca a mis en évidences les lacunes mentales des Parisiens.