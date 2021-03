Zidane, Messi... Avant "Ibra", les grands retours en sélection

A l'image de Zlatan Ibrahimovic, rappelé mardi en équipe de Suède à 39 ans et cinq ans après sa dernière convocation, plusieurs figures du football comme Zinédine Zidane ou Lionel Messi ont fait leur retour en équipe nationale après avoir un temps pris leurs distances.

- Pelé -

Vainqueur de la Coupe du monde 1958 (en Suède) et 1962 (au Chili), Pelé vit un cauchemar lors du Mondial-1966 en Angleterre, victime des coups de ses adversaires et du laxisme arbitral. Il décide alors de se concentrer sur son club de Santos et ne portera plus le maillot de la sélection pendant deux ans. Mais le Mondial-1970 approche et l'artiste du football retrouve l'équipe nationale sous les ordres de son ancien partenaire Mario Zagallo. Pelé sera étincelant au Mexique pour apporter au Brésil son 3e sacre mondial. Il prend sa retraite internationale un an plus tard, lors d'un match contre la Yougoslavie au Maracana.

- Paul Gascoigne -

Appelé pour la première fois en sélection en 1988 par Bobby Robson, Gascoigne va marquer le football anglais par ses frasques, mais aussi par ses larmes en demi-finale du Mondial-1990 lors de la défaite aux tirs au but contre l'Allemagne. Robson quitte la sélection et Gascoigne est écarté par son successeur Graham Taylor. Il revient pour un match amical mais se blesse et manque l'Euro-1992. Il se blesse de nouveau en 1994 et est absent un an et demi. En 1997, il contribue à qualifier l'Angleterre pour le Mondial-1998 en France mais à la suite d'un nouveau scandale, Glenn Hoddle ne le retient pas pour le tournoi mondial. "Gazza" ne portera plus jamais le maillot anglais.

- Zinédine Zidane -

Un an après l'annonce de sa retraite internationale dans la foulée d'une élimination en quarts de finale de l'Euro-2004, Zidane annonce son retour chez les Bleus. Sous les ordres de Raymond Domenech, "Zizou" conduit la France jusqu'en finale du Mondial-2006 en Allemagne mais achève son extraordinaire carrière par un fameux coup de tête contre l'Italien Marco Materazzi qui lui vaut une exclusion. La France, qui avait ouvert le score sur un penalty de "ZZ", s'incline aux tirs au but et l'aventure en Bleu de l'enfant de la Castellane se termine sur un goût d'inachevé.

- Lilian Thuram et Claude Makélélé -

Comme Zidane, Thuram et Makélélé annoncent leur retraite internationale après l'échec de l'Euro-2004. Mais, remotivés par la perspective du Mondial-2006, ils annoncent comme "ZZ" leur retour en Bleu et participent à l'épopée en Allemagne. En juin 2008, après la sortie de route au premier tour de l'Euro, le défenseur et le milieu défensif annoncent leur retraite internationale définitive. Avec 142 sélections, Thuram reste le joueur français le plus capé.

- Ronaldinho -

Sacré champion du monde en 2002 avec le Brésil, Ronaldinho qui se révèle au Paris SG avant d'exploser à Barcelone, est régulièrement appelé en sélection. Titulaire lors du Mondial-2006 en Allemagne, il n'est pas appelé pendant 18 mois et ne fait pas partie de la sélection initiale pour le Mondial-2010 en Afrique du Sud. Il est finalement rappelé en dernière minute comme réserviste, sans disputer la compétition. "Ronnie" sera ensuite appelé régulièrement en sélection de 2010 à 2013.

- Lionel Messi -

Pour Messi, auréolé de succès à Barcelone, ce sont ses déceptions à répétition avec l'Argentine qui l'ont poussé à s'éloigner provisoirement de la sélection. Après une défaite en finale du Mondial-2014 puis en finale de la Copa America 2015, Messi bute à nouveau sur la dernière marche en finale de la Copa America 2016. "La sélection, c'est fini pour moi, c'est la quatrième finale que je perds, la troisième de suite", lance-t-il le 26 juin 2016, amer. Une petite phrase qui plonge tout un pays dans l'effroi. Mais cette retraite internationale ne dure pas: Messi revient sur ses propos deux mois plus tard et disputera le Mondial-2018... sans beaucoup plus de réussite: élimination en huitièmes contre la France (4-3) et nouvelle parenthèse internationale pour le sextuple Ballon d'Or, qui fait un break jusqu'à début 2019.