Ces joueurs russes parcourent 18.000 km... pour perdre sur un penalty (photo)

Le voyage du SKA Khabarovsk ne devait pas être des plus agréables. Ce club de D2 russe affrontait lundi le Baltika Kaliningrad, rival direct dans la compétition. Sur le papier, rien de surprenant, sauf qu'il s'agissait ni plus ni moins que du plus long déplacement de l'année.

Les joueurs et le staff ont ainsi parcouru 9.000 kilomètres, soit 12h d'avion, pour se rendre chez leurs adversaires. Et au bout de l'enfer, une défaite sur penalty en étant réduit à dix. Vaincus, ils ont gardé le moral pour refaire le même trajet dans l'autre sens dans la foulée. 18.000 kilomètres au total pour perdre trois points, cela doit faire mal aux dents.

Ce stade est un bon souvenir pour les Belges, qui avaient battu l'Angleterre 0-1 sur cette pelouse lors de la Coupe du Monde en 2018. Là, les 9h d'avion ont au moins été rentabilisées.