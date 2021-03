Hygiène de vie, futur, l'Euro: nos consultants donnent leur avis sur la situation d'Eden Hazard

Eden Hazard, encore blessé avec le Real Madrid, n'a jamais réussi à évoluer à son meilleur niveau dans le club espagnol. Cette spirale infernale surprend nos consultants, qui ont essayé de décrypter une situation toujours très floue.

Mais que se passe-t-il avec Eden Hazard ? Blessé comme rarement dans sa carrière, le Diable Rouge enchaîne les pépins et semble s'enfoncer dans une crise mentale. Blessé au psoas, il risque une nouvelle opération et pourrait rester sur la touche jusqu'au terme de la saison.

Philippe Vande Walle et Georges Grün ne cachent pas leur tristesse devant cette situation. "C'est une énigme pour un peu tout le monde, pour le Real et pour Eden", explique Philippe Vande Walle. "C'est une affaire un peu triste, je trouve. Il a été blessé assez vite... Il a commencé son aventure au Real en n'étant pas très populaire parce qu'il était arrivé en surpoids après les vacances. Déjà là, ça coinçait un petit peu. Sans remettre en cause ses qualités footballistiques. Il a pas mal commencé, puis la première blessure est arrivée et tout s'est enchaîné", analyse-t-il ensuite.

Pour Georges Grün, Eden Hazard a aujourd'hui, en plus de sa fragilité physique, des soucis mentaux à corriger. "Ce n'est pas une blessure bénigne", lâche-t-il d'entrée. "C'est inquiétant parce que quand j'ai entendu qu'il était de nouveau blessé, on se remémore directement Kompany. C'est un deuxième cas Kompany, un joueur qui devient très fragile. Mentalement, je crois que se dire "je suis prêt, je reviens" et chaque fois rechuter, ça ne doit pas être facile pour lui. C'est un point d'interrogation, c'est ça qui est terrible. On ne trouve pas le pourquoi". "C'est une chaîne sans fin, c'est chaque fois pareil ! Combien de temps n'a-t-il pas joué 90 minutes ?", embraye Vande Walle. La réponse est claire: son dernier match complet remonte au 23 novembre 2019.

Mais alors que faire, aujourd'hui, pour enfin retrouver notre compatriote ? "Je m'imagine dans l'esprit d'Eden, il veut revenir le plus vite possible. Mais quand chaque fois, tu dois revenir, t'entraîner, attendre le bon moment... et à chaque fois il refait 5 pas en arrière. C'est logique que le garçon subisse cela mentalement. Ce qui m'attriste un peu, c'est qu'on met parfois un point d'interrogation sur cette blessure. On remet en question son professionnalisme. Je pense que le gars est triste, il veut prouver qu'il est un joueur de classe mondiale !", estime l'ancien gardien des Diables Rouges. "Pour moi la meilleure solution serait d'arrêter maintenant et de le remettre sur pied. Quitte à ce qu'il ne joue plus au Real et qu'il hypothèque l'Euro", poursuit-il.

Pour Georges Grün, les voyants sont au rouge. Pour lui, la blessure d'origine encourue en 2019 est une plaie à résorber. "Ce n'était pas une agression spectaculaire ! Le fait que ça ait été un déclencheur de toutes ses blessures musculaires, cela veut dire qu'à partir de cette faute-là, son corps a réagi différemment. Le fait d'avoir cette plaque change peut être la position du corps par rapport à la course, ce qui entraîne des blessures parallèles. Quand j'étais blessé une première fois aux ligaments croisés à 32 ans, je n'avais jamais eu de blessure. Après sont venues s'ajouter des autres blessures supplémentaires. J'ai été reblessé six mois après et après, ce n'était que musculaire. Parce que ces blessures ont fait que ma posture s'est changée. A 32 ans, pour moi, c'était le début de la fin. Je ne souhaite pas cela à Eden Hazard, mais je crois qu'il a besoin de temps pour se dire qu'il est guéri. Mentalement, il n'est pas encore prêt", lâche notre consultant.

Reste à espérer que tout finisse par rentrer dans l'ordre.