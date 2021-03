Nos consultants recadrent Thibaut Courtois après sa charge sur les fans belges (vidéo)

Il y a quelques semaines, Thibaut Courtois avait ciblé les fans et médias belges. Selon lui, l'Espagne reconnaissait davantage son talent que la Belgique, où il évolue en sélection. Des propos qui avaient fait couler beaucoup d'encre.

Sur notre plateau, Philippe Vande Walle a tenu à recadrer notre Diable Rouge. "J'aurais tendance à dire que c'est un coup de gueule qui n'a pas lieu d'être", explique-t-il. "Jusqu'à preuve du contraire, nous avons toujours eu beaucoup de respect pour Thibaut Courtois. Rappelez-vous que nous avons fait moins de blabla quand il est arrivé au Real et que Navas y était très populaire. La presse espagnole, c'était mi-figue mi-raisin. Ils ont toujours été en balottage entre eux. Courtois au début, ce n'était pas top, il a gagné ses gallons au fil des matchs. Il a été nommé meilleur joueur belge à l'étranger, puis gardien de l'année... les trophées qu'il pouvait gagner en Belgique, il les a eu. On a plus de respect pour lui que pour n'importe quel gardien".

"On plébiscite beaucoup plus des attaquants que des milieux de terrains ou des gardiens, de là à s'en offenser, cela n'est pas nécessaire. Il n'a pas besoin de ça tant il a du talent !", embraye Georges Grün dans la foulée. Point final ?