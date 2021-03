Ligue des Champions: le rouleau compresseur de Manchester City rejoint les quarts de finale (vidéo)

Du côté de Manchester City, le rêve d'un inédit quadruplé (Championnat-Coupes nationales-Ligue des champions) cette saison continue d'exister: souverains, les Anglais ont validé leur billet sans encombre, après leur succès du match aller (2-0).



A Budapest, où le match était délocalisé en raison des restrictions dues au Covid-19, Kevin De Bruyne a illuminé le début de rencontre d'un missile du pied gauche (12e), avant un but d'Ilkay Gündogan (18e).



Pour Pep Guardiola, le plus dur commence néanmoins. Car depuis son départ de Barcelone, où il a soulevé deux Coupes aux grandes oreilles (2009 et 2011), le Catalan a toujours échoué à rééditer la performance, au Bayern Munich (2013-16) et à City depuis.



En quatre tentatives chez les "Sky Blues", il n'a pas dépassé les quarts de finale, et son dernier échec en date, contre Lyon l'an dernier à Lisbonne, avait sonné comme une immense désillusion.



Les Madrilènes et les Citizens, qui s'étaient affrontés l'année passée en huitièmes de finale pour une qualification facile de City, rejoignent en quarts le PSG, Porto, Liverpool et Dortmund.



Il reste deux billets pour quatre prétendants: le Bayern Munich, tenant du titre, a déjà un grand pied en quarts après son succès 4-1 à l'aller à Rome face à la Lazio, tandis que Chelsea et son entraîneur Thomas Tuchel vont chercher, mercredi, à maintenir leur courte avance obtenue sur le terrain de l'Atlético Madrid (1-0).